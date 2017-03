Verpasste die angestrebte Medaille in Belgrad über 400 m deutlich: Lea Sprunger © KEYSTONE/EPA/SRDJAN SUKI

Lea Sprunger geht an den Hallen-Europameisterschaften in Belgrad leer aus. Die favorisierte Weltjahresbeste über 400 m wird im Final nach ausgezeichnetem Start nach hinten durchgereicht.Sie belegte in 53,08 nur den 5. Rang.