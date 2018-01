Die New York Rangers (links mit Jimmy Vesey) gewinnen die Winter Classic in der NHL gegen die Buffalo Sabres © KEYSTONE/FR110666 AP/ADAM HUNGER

Die New York Rangers gewinnen das New Yorker Duell der «NHL Winter Classic» gegen die gastgebenden Buffalo Sabres mit 3:2 nach Verlängerung. J.T. Miller erzielt das Siegtor in der Nachspielzeit.