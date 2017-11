Rapperswil-Jona Lakers schon elf Punkte voraus

Melvin Nyffeler und die Rapperswil-Jona Lakers führen die Tabelle der Swiss League souverän an © KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

Die Rapperswil-Jona Lakers führen die Swiss League erstmals diese Saison mit mehr als zehn Punkten Vorsprung an. Die Lakers feiern mit 4:1 im Spitzenspiel in Visp den vierten Sieg in Folge.