Rapperswil-Jona Lakers Sieger im Spitzenkampf

Jubelten über ein Tor der Rapperswil-Jona Lakers: Steve Mason (links) und Antonio Rizzello (rechts/Archivbild) © KEYSTONE/WALTER BIERI

Die Rapperswil-Jona Lakers bauen ihre Führung in der Swiss League aus. Sie setzen sich im Spitzenkampf in Winterthur klar 4:0 durch.Winterthur hatte den ambitionierten Lakers in der 2. Runde die bislang einzige Niederlage der Saison zugefügt. Am Dienstagabend blieben sie aber chancenlos.