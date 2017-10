Rapperswil-Jona siegen mit Mühe

Die Spieler von Rapperswil-Jona hatte erneut Grund zum Jubeln (Archivbild) © KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

Die Rapperswil-Jona Lakers lassen sich in der Swiss League auch in Biasca nicht stoppen. Der Leader tut sich beim Schlusslicht aber schwer und gewinnt nur 4:3.Die Lakers führten vor lediglich 120 Zuschauern in Biasca nach 37 Minuten mit 4:2, gerieten im Finish aber noch arg unter Druck.