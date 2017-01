Rapperswil-Jona verzichtet auf Mobility Pricing

Wie kommt man gegen die überlasteten öffentlichen Verkehrsmittel und verstopften Strassen zu Spitzenzeiten an? Eine mögliche Lösung wäre Mobility Pricing. Der Bundesrat will dazu Pilotprojekte in verschiedenen Städten durchführen. Wer zu Spitzenzeiten die öV oder Strassen benützt, soll mehr bezahlen.

Der Stadtrat von Rapperswil-Jona hat nun entschieden, sich vorläufig nicht an einem solchen Versuch zu beteiligen. «Die Stossrichtung des Konzepts wird grundsätzlich als interessant betrachtet», heisst es in einer Mitteilung. Derzeit laufe jedoch noch das Projekt Mobilitätszukunft. Deshalb sei es sachgerecht, auf das Pilotprojekt Mobility Pricing zu verzichten.

(red.)