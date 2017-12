Rapperswil schon mit elf Punkten Vorsprung

Rapperswils Torhüter Melvin Nyffeler gönnt sich einen Schluck Erfrischung © KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

Die Rapperswil-Jona Lakers marschieren in der Swiss League unaufhaltsam in Richtung Qualifikationssieg. Nach dem 6:1-Sieg in Winterthur liegen die St. Galler elf Punkte vor dem zweitplatzierten Olten.