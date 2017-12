In der Promotion League erzielte Chagas in der letzten Saison in 29 Spielen insgesamt 23 Treffer und wurde damit Torschützenkönig der Liga. Auch nach dem Aufstieg in die Challenge League war Chagas für die St. Galler erfolgreich: In den 17 Challenge-League-Spielen gelangen ihm 9 Tore und 6 Assists.

(SDA)