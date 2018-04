Rappi hat den Besten

Dunkelgrün, feste Wurzeln und keine Löcher. So muss der Rasen auf einem Fussballplatz sein, damit das Spielen richtig Spass macht. Die Fussballplätze in der Sportanlage Grünfeld in Rapperswil-Jona erfüllen diese Kriterien. Nicht nur das: Sie heben sich auch von den anderen Fussballplätzen in der Schweiz ab. Die Swiss Football League hat der Sportanlage die Auszeichnung «Greenkeeper of the year» verliehen und ihre Fussballplätze somit zu den besten der Schweiz erkoren.

Belohnung für harte Arbeit

Das Sportstadion Grünfeld dient der ersten Mannschaft des FC Rapperswil-Jona seit 2004 als Spielstätte. «Dass die Anlage eine Auszeichnung erhalten hat, ist ein sehr schönes Gefühl. Es ist auch eine Bestätigung, dass sich die Arbeit lohnt», sagt Stefan Rüdisüli, Teamleiter der Sportanlage. Die Auszeichnung hätten er und sein Team vor allem wegen des grossen Aufwands bekommen, den sie für den Rasen betreiben. «Maschinen sorgen für eine Rasenlüftung, welche dem Boden Sauerstoff gibt. Ausserdem machen wir regelmässig eine Nährstoffanalyse und mähen den Rasen drei Mal in der Woche», so Stefan Rüdisüli.

«Der Rasen ist wie ein Kind für mich»

Der Rasen auf den Fussballplätzen ist für Stefan Rüdisüli Herzblut. «Es ist, wie wenn der Rasen mein eigenes Kind wäre. Man muss ihn täglich pflegen, streicheln und aufpäppeln», sagt er lachend. «Vor allem wenn die Fussballer einen intensiven Match hatten, muss man sich wieder besonders um ihn kümmern». Hinterlassen die Fussballer Schäden auf dem Rasen, geht das nicht spurlos an Stefan Rüdisüli vorbei. «Es tut sicher weh, aber es ist einfach natürlich. Und ausserdem sind wir ja hier, damit die Fussballer wieder Topverhältnisse haben.»

«Schaue Rasen überall an»

Egal ob in der Sportanlage «Grünfeld» oder auswärts… Die Leidenschaft für schöne, gepflegte Rasen begleitet Stefan Rüdisüli überall hin. «Ich schaue den Rasen überall genau an, – vor allem aber in den Fussballstadien. Mir fällt sofort auf, wenn etwas nicht stimmt, aber auch, wenn der Rasen besonders schön aussieht.» Die Auszeichnung ‹Greenkeeper of the year› von der Swiss Football League ist für Stefan Rüdisüli somit auch eine Art Schulterklopfen. Sie zeige ihm, dass er sich auf dem richtigen Weg, oder eben Rasen befinde.

