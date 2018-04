Raser ausserorts mit 150km/h geschnappt

Die Kantonspolizei Thurgau führte am Donnerstagnachmittag auf der Ausserorts-Strecke zwischen Erlen und Engishofen Geschwindigkeitsmessungen durch. Gegen 15.15 Uhr wurde ein Autofahrer erfasst, der mit einer Geschwindigkeit von 150 Stundenkilometern in Richtung Erlen unterwegs war. Die Polizei hielt ihn wenig später an.

Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritt der 22-jährige Ungar die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 66 Stundenkilometer, was einem Raserdelikt entspricht.

Sein Führerausweis wurde zu Handen des Strassenverkehrsamts eingezogen, die Staatsanwaltschaft Bischofszell verfügte die Beschlagnahmung des Autos.

(red./KapoTG)