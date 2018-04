Am Sonntag in den frühen Morgenstunden war der 21-Jährige in Richtung des Zentrums von Kreuzlingen unterwegs. Eine Geschwindigkeitsmessanlage der Kantonspolizei Thurgau stellte fest, dass der Spanier mit 109 Stundenkilometer innerorts unterwegs war.

Nach Abzug der Sicherheitsmarge fuhr der Mann 53 Stundenkilometer zu schnell. Dies entspricht einem Raserdelikt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kreuzlingen wurde das Auto sichergestellt, der Führerausweis wurde dem Mann entzogen.

(red.)