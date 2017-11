Rassismus in der Schweiz bereitet der UNO Sorgen

EDA-Staatssekretärin Pascale Baeriswyl erachtet das Niveau der Menschenrechte in der Schweiz als gut. (Archivbild) © KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Die Schweiz soll die Situation der Menschenrechte verbessern, insbesondere, was den Kampf gegen Rassismus, Gewalt gegen Frauen und Arbeitsmigranten betrifft. Auch multinationale Konzerne sollen ihre Verantwortung wahrnehmen, hiess es am Donnerstag in Genf von Seiten der UNO-Mitgliedssaaten.