Massimo Rastelli muss seinen Trainerstuhl in Cagliari räumen © KEYSTONE/EPA ANSA/FABIO MURRU

Der italienische Serie-A-Klub Cagliari trennt sich nach einer Serie von Niederlagen von Trainer Massimo Rastelli. Das teilte der Verein am Dienstag mit, nachdem das sardische Team am Sonntag daheim 2:3 gegen Genua verloren hatte und damit die vierte Niederlage in Folge kassierte.