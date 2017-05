Raubgräber treiben in Balzers ihr Unwesen

Am Hügel der Burg Gutenberg in Balzers FL haben Raubgräber ihr Unwesen getrieben. Sie benutzten unerlaubterweise Metallsuchgeräte, wie die Landespolizei vermutet. (Archivbild) © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Unbekannte haben auf dem Burghügel Gutenberg in Balzers FL sowie am prähistorischen Siedlungsplatz Lutzengüetle in Gamprin FL illegal nach archäologischen Fundstücken gegraben. Die Raubgräber haben die Gebiete wohl mit Metallsuchgeräten systematisch abgesucht.