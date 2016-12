Raubüberfall in Rorschach: Vierter Täter verhaftet

Intensive Ermittlungen nach dem Raubüberfall auf ein Geschäft an der Neugasse in Rorschach haben dazu geführt, dass der vierte Täter in einer Wohnung in St.Gallen, ausfindig gemacht werden konnte, meldet die St.Galler Kantonspolizei. Mediensprecher Gian Andrea Rezzoli präzisiert: «Von den Einvernahmen der drei bereits Verhafteten ergaben sich gewisse Hinweise. Der Verdächtige liess sich widerstandslos festnehmen.» Beim Verhafteten handelt es sich um einen 32-Jährigen, der auch die Beute bei sich in der Wohnung versteckt hatte.

Am Donnerstagvormittag überfiel ein vermummter und mit Messer bewaffneter Täter das Geschäft in der Neugasse in Rorschach. Zwei Komplizen warteten vor dem Geschäft. Die drei flüchteten im Auto eines weiteren Komplizen. In Widnau konnte die Polizei das Fluchtauto stoppen und drei Täter verhaften. Einem gelang die Flucht.

Dieser heute festgenommene Mann flüchtete mit der Beute von mehreren Tausend Franken und einen weiteren Fahrer. Dieser Fahrer wurde schon gestern von der Polizei ermittelt und wusste nicht, dass er einen Flüchtigen Räuber mitnahm. Heute Freitag folgte nun die Verhaftung des letzten Flüchtigen.

«Die Staatsanwaltschaft St.Gallen wird für die vier Verhafteten voraussichtlich Haftantrag stellen und dann werden sie in Untersuchungshaft genommen. Die weiteren Ermittlungen laufen. Das heisst: Wir versuchen herauszufinden wie die Tat abgelaufen ist und was das Motiv der Verdächtigen war», sagt Rezzoli weiter.

