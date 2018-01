Rauchverbot im Churer Bahnhof

«Nichtraucherzonen im Bahnhof haben einen positiven Einfluss auf die Sicherheit und Sauberkeit und verbessern damit die Aufenthaltsqualität für die Kundinnen und Kunden», schreiben die SBB in einer Mitteilung. Vor allem in Stosszeiten drängen sich viele Pendler auf dem Gebiet der Bahnhöfe, auf den Perrons und in den Unterführungen. Rauchende Pendler können in dieser Menschenmasse zu «potentiell heiklen Situationen in Bezug auf Kleider, Haare und Haut» haben, schreiben die Bundesbahnen weiter. Ausserdem würden viele Raucher ihre Zigarettenstummel oft nicht korrekt in die Aschenbecher entsorgen, sodass diese auf dem Perron oder im Gleisfeld landen. Den SBB-Kunden würden somit eine gefühlte Beeinträchtigung der Aufenthaltsqualität zugemutet. «Mit den Nichtraucherzonen in Bahnhöfen leistet die SBB damit auch einen positiven Beitrag für die Umwelt», schreiben die Bundesbahnen.

Rauchfreie Zonen in sechs Bahnhöfen

In den nächsten Monaten testen die SBB in den Bahnhöfen Chur, Basel SBB, Bellinzona, Neuchâtel, Nyon und Zürich Stadelhofen unterschiedlich ausgeprägte rauchfreie Zonen und sammeln so Erfahrungen mit den Kunden. Der Praxistest in Chur finde in Zusammenarbeit mit der Rhätischen Bahn und mit PostAuto statt.

Der mehrmonatige Praxistest ab Februar bildet die Grundlage für eine schweizweit einheitliche Lösung in SBB Bahnhöfen.