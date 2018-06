Raúl Castro wird Kommission für Verfassungsreform leiten

Geplante Verfassungsreform: Ex-Staatschef Raúl Castro (mit erhobener Hand) soll den 33-köpfigen Ausschuss. © Keystone/EPA ACN/EFE/MARCELINO VÁZQUEZ

Der Karibikstaat Kuba will seine über 40 Jahre alte kommunistische Verfassung reformieren. Ex-Staatschef Raúl Castro soll den 33-köpfigen Reformausschuss leiten, wie aus einer Sondersitzung des kubanischen Parlaments am Samstag in Havanna hervorging.