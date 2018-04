Raumkapsel an ISS angedockt

Mit dieser russischen Sojus-FG-Rakete sind schon ISS-Crew-Mitglieder ins Weltall geflogen (Aufnahme vom November 2016 auf der Basis in Baikonur, Kasachstan). © KEYSTONE/AP/DMITRI LOVETSKY

Die unbemannte Raumkapsel «Dragon» hat die Internationale Raumstation ISS erfolgreich mit Nachschub beliefert. Wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte, dockte die Kapsel zwei Tage nach ihrem Start vom US-Weltraumbahnhof Cap Canaveral in Florida an der ISS an.