Freiburg trotzt Dortmund ein 0:0 ab

Was für ein Debüt! Hier flog Yoric Ravet (rot) nach einem Zweikampf mit Maximilian Philipp nur um, später flog er mit einer Roten Karte nach Videokonsultation vom Platz. © KEYSTONE/EPA/DANIEL KOPATSCH

In der Bundesliga stehen nur die Bayern noch ohne Punktverlust da. Bayern München tritt am Samstagabend zum Spitzenspiel in Hoffenheim an. Dortmund musste sich in Freiburg mit einem 0:0 begnügen.