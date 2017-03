RB Leipzig geht in Bremen unter

Leipzigs Marcel Halstenberg im Duell mit den Bremern Claudio Pizarro und Robert Bauer © KEYSTONE/EPA/FOCKE STRANGMANN

Leipzig bleibt in der 25. Runde der Bundesliga zum dritten Mal in Folge sieglos. Bayern München kann am Sonntag den Vorsprung auf den Aufsteiger auf 13 Punkte ausbauen.Bayern München spielt erst am Sonntag bei Borussia Mönchengladbach. Der Meister und Leader kann diese Aufgabe ohne Druck angehen.