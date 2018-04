Steven Spielbergs «Ready Player One» hat am Wochenende vom 12. bis 15. April 2018 am meisten Filmfans in die Deutschschweizer Kinos gelockt. Hier zeigt sich der Regisseur am 26. März bei der Weltpremiere in Los Angeles. (Archiv) © Keystone/AP/Jordan Strauss

Steven Spielbergs Science-Fiction-Thriller «Ready Player One» hat am Wochenende in der Deutschschweiz – wie schon eine Woche zuvor – am meisten Besucher in die Kinos gelockt. Auf Platz zwei schaffte es auf Anhieb die US-Schul-Komödie «Blockers».