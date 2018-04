«Ready Player One» von Steven Spielberg hat am Wochenende vom 5. bis 8. April 2018 am meisten Besucher in die Schweizer Kinos gelockt. (Archiv) © Keystone/AP/Jaap Buitendijk

«Ready Player One» hat am letzten – äusserst schlecht besuchten – Wochenende am meisten Publikum in die Schweizer Kinos gelockt. Rund 23’000 verkaufte Karten reichten dem Science-Fiction-Thriller von Steven Spielberg, um das Rennen zu machen.