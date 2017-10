Real Madrid bleibt Barcelona auf den Fersen

Real Madrid kann den Abstand zu Leader Barcelona vorerst wieder verkürzen © KEYSTONE/AP/FRANCISCO SECO

Real Madrid bleibt Leader Barcelona in La Liga auf den Fersen. Dank einem 3:0 über Eibar in der 9. Runde bleiben die Königlichen fünf Punkte hinter dem grossen Rivalen.Real Madrid gelangte in der 9. Runde der spanischen Liga zum vierten Sieg in Folge.