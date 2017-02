Real Madrid bleibt Leader

Alvaro Morata (21) feiert das 1:0 mit Isco © KEYSTONE/EPA EFE/SERGIO BARRENECHEA

Real Madrid kommt in der 21. Runde in Spanien zum 16. Sieg. Der Champions-League-Gewinner schlägt Espanyol Barcelona 2:0.Alvaro Morata brachte Real Madrid in der 33. Minute in Führung, Sechs Minuten vor Schluss sicherte Gareth Bale den Erfolg des Favoriten.