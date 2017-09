Real Madrid zuhause nur mit Remis gegen Aufsteiger

Derweil jenes Remis in Madrid noch keine so hohen Wellen warf, wird die Tatsache, dass es selbst gegen Levante, die Nummer 2 aus Valencia, nur zu einem Remis reichte, für viel Diskussionsstoff sorgen.

Da Real Madrid kaum spielerische Mittel fand, um das Abwehrbollwerk des Aufsteigers zu knacken, bedurfte der Champions-League-Sieger einer Standardsituation, um wenigstens zum Ausgleich zu kommen (36.). Und wie so oft vermochte sich dabei Sergio Ramos entscheidend in Szene zu setzen. Einen Kopfball des Real-Captains nach einem Corner vermochte Levantes Goalie Raul Fernandez nicht entscheidend zu entschärfen; Lucas Vazquez brauchte den Ball nur noch über die Linie zu schieben.

Wenige Minuten später besass Gareth Bale, der für den verletzten Karim Benzema eingewechselt worden war, eine grosse Chance zur Führung, als er nach einem Traumpass von Ramos alleine auf Fernandez losziehen konnte. In der 87. Minute setzte der Waliser einen Kopfball knapp neben den Pfosten. Ebendiesen traf Toni Kross in seinem 100. La-Liga-Spiel in der Nachspielzeit.

Ivi hatten den Aussenseiter, der nach drei Runden nach wie vor ungeschlagen ist, in der 12. Minute nach einem weiten Einwurf in Führung gebracht und dabei Marcelo sehr schlecht aussehen lassen. Endgültig ein Tag zum Vergessen wurde es für den brasilianischen Verteidiger, als er kurz vor Schluss mit einer Roten Karte wegen einer Tätlichkeit des Feldes verwiesen wurde.

Real Madrid – Levante 1:1 (1:1). – 67’789 Zuschauer. – Tore: 12. Ivi 0:1. 36. Lucas Vazquez 1:1. – Bemerkungen: 89. Rote Karte gegen Marcelo (Real Madrid/Tätlichkeit). 93. Pfostenschuss von Kroos (Real Madrid). Real Madrid ohne Cristiano Ronaldo (gesperrt).

Valencia – Atlético Madrid 0:0. – 43’859 Zuschauer.

Rangliste: 1. San Sebastian 2/6 (6:2). 2. FC Barcelona 2/6 (4:0). 3. Leganes 3/6 (3:2). 4. Real Madrid 3/5 (6:3). 5. Valencia 3/5 (3:2). 6. Atlético Madrid 3/5 (7:3). 7. Levante 3/5 (4:3). 8. Girona 2/4 (3:2). 9. FC Sevilla 2/4 (2:1). 10. Athletic Bilbao 2/4 (1:0). 11. Getafe 3/4 (2:2). 12. Eibar 2/3 (1:1). 13. Betis Sevilla 2/3 (2:3). 14. Espanyol Barcelona 2/1 (1:2). 15. Deportivo La Coruña 2/1 (2:5). 16. Celta Vigo 2/0 (3:5). 17. Malaga 2/0 (0:2). 18. Alaves 2/0 (0:3). 19. Villarreal 2/0 (0:4). 20. Las Palmas 2/0 (1:6).

(SDA)