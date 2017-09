Real zeigt Dortmund die Grenzen auf

In der Champions League wurden der Mannschaft von Peter Bosz zweimal die Limiten aufgezeigt. Der Bundesliga-Leader machte gegen Real Madrid keine schlechte Figur, hatte Torchancen und viel Spielanteile. Doch die defensiven Mängel fielen stärker ins Gewicht. Gareth Bale (18.) und Cristiano Ronaldo (50. und 79.) nutzten drei von zahlreichen Möglichkeiten für den Titelverteidiger. Pierre-Emerick Aubameyang gelang in der 54. Minute das 1:2.

Zu oft wurde die risikoreiche Spielweise für Dortmund zur Hypothek für die eigene Defensive. Immer wieder fand Real Madrid Platz vor, um sich mit wenigen Pässen bis gefährlich vors Tor von Roman Bürki zu spielen. Beim 1:0 profitierte Gareth Bale von der fehlenden Dortmunder Deckung und traf mit einem schönen Volley in der 18. Minute zum 1:0.

Bürki, der nach der nach dem 1:3 gegen Tottenham stark kritisiert worden war, traf an der Niederlage keine Schuld, selbst wenn er sich beim 3:1 von Ronaldo wie schon zweimal in London in der kurzen Torecke erwischen liess. Der Berner hatte zuvor einen höheren Rückstand verhindert: Er zeigte drei starke Paraden, zwei davon in der ersten halben Stunde, als seine Vorderleute phasenweise überfordert waren. Zum Matchwinner wurde einmal mehr Ronaldo, der in seinem 400. Einsatz für Real Madrid die Tore 410 und 411 erzielte und den Madrilenen im siebten Versuch den ersten Sieg überhaupt in Dortmund sicherte.

Die Dortmunder blieben ihrer offensiven Devise bis zum Ende treu und erspielten sich nach dem Anschlusstreffer von Aubameyang diverse Torchancen. Auch hätte der BVB mit etwas Glück schon nach einer Viertelstunde und einem Handspiel von Sergio Ramos einen Penalty zugesprochen bekommen können. Nun steht Dortmund nach zwei Partien schon unter Druck, weil Tottenham dank drei Toren von Harry Kane zum 3:0-Pflichtsieg in Nikosia kam.

Als zweite deutsche Mannschaft stand am Dienstag RB Leipzig im Einsatz. Der Europacup-Debütant verlor nach dem guten Debüt vor zwei Wochen gegen Monaco (1:1) beim türkischen Meister Besiktas Istanbul mit 0:2. Dazu schied der europaweit umworbene Top-Torschütze Timo Werner mit einer Muskelverletzung früh aus. Der Niederländer Ryan Babel und der Brasilianer Anderson Talisca schossen die zwei Tore in der von den Türken klar dominierten ersten Halbzeit. Im anderen Spiel der Gruppe G kassierte Monaco mit Goalie Diego Benaglio eine 0:3-Heimniederlage gegen Porto.

Manchester City, das im Schnitt in dieser Saison vier Tore pro Spiel erzielt hat, musste sich daheim gegen Schachtar Donezk mit einem 2:0 begnügen. Die Ukrainer bewiesen zumindest, dass der Sieg gegen Napoli zum Auftakt kein Zufall war. Die Neapolitaner korrigierten derweil den Fehlstart mit einem 3:1-Heimsieg gegen den überforderten niederländischen Meister Feyenoord Rotterdam.

Liverpool steht in der Gruppe E nach zwei Partien nur mit zwei Punkte da. Bei Spartak Moskau spielte die Mannschaft von Jürgen Klopp trotz einem klaren Chancenplus nur 1:1.

Spartak Moskau – Liverpool 1:1 (1:1)

SR Turpin (FRA). – 35’000 Zuschauer. – Tore: 23. Fernando 1:0. 31. Coutinho 1:1.

Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Matip, Lovren, Moreno; Can, Henderson, Mané; Salah, Firmino, Coutinho.

Bemerkungen: Liverpool ohne Lallana (verletzt) und Gomez (gesperrt).

FC Sevilla – Maribor 3:0 (2:0)

SR Kulbakov (BUL). – 34’705 Zuschauer. – Tore: 27. Ben Yedder 1:0. 38. Ben Yedder 2:0. 83. Ben Yedder (Foulpenalty) 3:0.

Rangliste: 1. FC Sevilla 2/4 (5:2). 2. Liverpool 2/2 (3:3). 3. Spartak Moskau 2/2 (2:2). 4. Maribor 2/1 (1:4).

Manchester City – Schachtar Donezk 2:0 (0:0)

SR De Sousa (POR). – 54’000 Zuschauer. – Tore: 48. De Bruyne 1:0. 90. Sterling 2:0.

Manchester City: Ederson; Stones, Fernandinho, Otamendi; Walker, De Bruyne, Delph, Sané; Agüero, Silva, Gabriel Jesus.

Bemerkungen: Manchester City ohne Kompany und Mendy (beide verletzt), Schachtar ohne Srna (verletzt). 72. Pjatow hält Foulpenalty von Agüero.

Napoli – Feyenoord Rotterdam 3:1 (1:0)

SR Collum (SCO). – 22’000 Zuschauer. – Tore: 7. Insigne 1:0. 49. Mertens 2:0. 70. Callejon 3:0. 93.

Napoli: Reina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

Bemerkungen: Napoli ohne Milik (verletzt). 68. Reina hält Foulpenalty von Toornstra.

Rangliste: 1. Manchester City 2/6 (6:0). 2. Schachtar Donezk 2/3 (2:3). 3. Napoli 2/3 (4:3). 4. Feyenoord Rotterdam 2/0 (1:7).

Besiktas Istanbul – RB Leipzig 2:0 (2:0)

SR Karasew. – Tore: 11. Babel 1:0. 43. Talisca 2:0.

Leipzig: Gulacsi; Ilsanker, Orban (46. Kampl), Upamecano, Halstenberg; Sabitzer, Keïta (59. Bruma), Demme, Forsberg; Augustin, Werner (32. Klostermann).

Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz) und Coltorti (nicht im Aufgebot).

Monaco – Porto 0:3 (0:1)

11’703 Zuschauer. – SR Vincic (SLO). – Tore: 31. Aboubakar 0:1. 69. Aboubakar 0:2. 89. Layun 0:3. – Bemerkungen: Monaco mit Benaglio.

Rangliste: 1. Besiktas Istanbul 2/6 (5:1). 2. FC Porto 2/3 (4:3). 3. Monaco 2/1 (1:4). 4. RB Leipzig 2/1 (1:3).

APOEL Nikosia – Tottenham 0:3 (0:1)

Zuschauer. – SR Kralovec (CZE). – Tore: 39. Kane 0:1. 62. Kane 0:2. 67. Kane 0:3.

Tottenham: Lloris; Trippier, Alderweireld, Sanchez, Davies; Winks, Dier; Aurier (57. Llorente), Sissoko (75. Georgiou), Son; Kane (75. N’Koudou).

Bemerkungen: Tottenham ohne Alli, Vertonghen (beide gesperrt), Eriksen (krank) und Dembélé (verletzt).

Borussia Dortmund – Real Madrid 1:3 (0:1)

65’849 Zuschauer. – SR Kuipers (NED). – Tore: 18. Bale 0:1. 50. Ronaldo 0:2. 54. Aubameyang 1:2. 79. Ronaldo 1:3.

Dortmund: Bürki; Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan (60. Dahoud); Castro, Sahin (60. Weigl), Götze (76. Pulisic); Jarmolenko; Aubameyang, Philipp.

Real Madrid: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Nacho; Kroos, Casemiro, Modric (91. Ceballos); Bale (86. Vazquez), Ronaldo, Isco (76. Asensio).

Bemerkungen: Dortmund ohne Guerreiro, Schmelzer, Rode, Durm und Reus (alle verletzt). Real Madrid ohne Benzema, Marcelo und Kovacic (alle verletzt).

Rangliste: 1. Real Madrid 2/6 (6:1). 1. Tottenham Hotspur 2/6 (6:1). 3. Borussia Dortmund 2/0 (2:6). 4. APOEL Nikosia 2/0 (0:6).

