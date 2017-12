Rebensburg in Lienz knapp voraus

Fünf Hundertstel nahm Rebensburg der Amerikanerin Mikaela Shiffrin ab, und dahinter folgen – angeführt von der überraschenden Slowenin Tina Robnik (Startnummer 23) – fünf weitere Fahrerinnen in Schlagdistanz. Die ersten sieben Fahrerinnen liegen lediglich 28 Hundertstel auseinander.

Viktoria Rebensburg gewann die ersten beiden der bisher drei Riesenslaloms dieses Winters. Zuletzt in Courchevel hatte sie mit Abstimmungsproblemen gekämpft und war nur 14. geworden. Kurz zuvor war sie zudem im zweiten Super-G von Val d’Isère gestürzt. In Lienz scheint die Deutsche aber wieder bereit.

Beste Schweizerin war Lara Gut, die als Elfte 0,78 Sekunden auf die Bestzeit verlor. Die Tessinerin, die vor zwei Jahren den Riesenslalom in Lienz gewonnen hatte, büsste fast den gesamten Rückstand im oberen Teil ein. Wendy Holdener liegt im 15. Zwischenrang, mit allerdings bereits 1,31 Sekunden Rückstand. Die 19-jährige Mélanie Meillard, zuletzt sowohl in Killington (9.) als auch in Courchevel (6.) beste Schweizerin, fand den Rhythmus nie und verpasste mit 1,85 Sekunden Rückstand die Top 20.

(SDA)