Wilders will Islam aus Niederlanden vertreiben

Macht sich für ein weitgehendes Verbot des Islam in den Niederlanden stark: Rechtspopulist Geert Wilders. (Archiv) © Keystone/EPA/SASCHA DITSCHER

Am 15. März wählen die Niederlande ein neues Parlament. Der Rechtspopulist Geert Wilders hat beste Aussichten. Er will sich nach einem allfälligen Wahlsieg seiner Partei für ein weitgehendes Verbot des Islam in seinem Land stark machen.