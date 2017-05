Regierung des Kosovo durch Misstrauensvotum gestürzt

Premierminister Isa Mustafa muss gehen: Das Parlament in Pristina entzog der Regierung das Vertrauen, nun steht das Land vor Neuwahlen. © KEYSTONE/EPA/VALDRIN XHEMAJ

Im Balkanstaat Kosovo ist die Koalitionsregierung unter Ministerpräsident Isa Mustafa am Ende. 78 der 120 Abgeordneten im Parlament stimmten am Mittwoch in Pristina für ihr Aus. Damit wird es gut ein Jahr vor dem regulären Ende der Regierungszeit Neuwahlen geben.