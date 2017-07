Regierungsanhänger stürmen Parlament in Venezuela

Seit Monaten gibt es Proteste gegen den sozialistischen venezolanischen Präsidenten Maduro. Nun haben Maduro-Anhänger offenbar das Parlament gestürmt, welches von der konservativen Opposition beherrscht wird. (Archiv) © KEYSTONE/EPA EFE/CRISTIAN HERNÁNDEZ

Regierungsanhänger haben am Mittwoch das von der Opposition beherrschte Parlament in Venezuela gestürmt. Dutzende Angreifer mit Stöcken drangen in die Gärten des Parlaments ein und warfen Feuerwerkskörper, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP beobachteten.