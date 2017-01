Regierungskrise in Nordirland bedroht Friedensprozess

Nordirlands Vizeregierungschef Martin McGuinness ist zurücktreten - jetzt drohen dem britischen Landesteil Neuwahlen. © KEYSTONE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Eine Regierungskrise in Nordirland droht den labilen Friedensprozess in dem britischen Landesteil zu stören. Nachdem Vize-Regierungschef Martin McGuinness am Montag seinen Rücktritt eingereicht hatte, steht die Region vor Neuwahlen.