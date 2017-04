Die Regisseure Carl (l) und Rob Reiner haben in Hollywood buchstäblich Eindrücke hinterlassen - im Trottoir vor dem Chinese Theater. © KEYSTONE/EPA/MIKE NELSON

Der US-Regisseur Rob Reiner und sein ebenfalls als Regisseur arbeitender Vater Carl haben ihre Hände und Füsse in Hollywood in Zement verewigt. Vor dem Chinese Theater in Los Angeles wurden die beiden am Freitag geehrt, wie US-Medien berichteten.