Reifen-Tests in São Paulo aus Sicherheitsgründen abgesagt

Pirelli zieht in São Paulo aus Sicherheitsgründen die Notbremse: Der Formel-1-Reifenlieferant sagt die für Dienstag und Mittwoch geplanten Testfahrten ab. Am Sonntag waren auch Angestellte von Pirelli an der Strecke in Interlagos von Kriminellen bedrängt worden.