Kokain am Flughafen sichergestellt

Polizisten auf Patrouille am Flughafen Zürich: Am Wochenende gingen der Kantonspolizei Zürich gleich zwei Kokainschmuggler ins Netz. (Symbolbild) © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Die Kantonspolizei Zürich hat am Wochenende zwei Drogenkuriere verhaftet. Sie schmuggelten in ihrem Reisegepäck insgesamt rund 4,5 Kilogramm Kokain nach Zürich, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte.