Reka weiht ihr erstes Hotel der Schweiz im Brissago ein

Am Donnerstag hat die Reka in Brissago TI das erste Hotel eingeweiht, das die Reisekasse in der Schweiz besitzt. © Reka

Die Reka geht in der Schweiz nun auch unter die Hotelbesitzer. Am Donnerstag hat die Reisekasse das Parkhotel Brenscino in Brissago TI oberhalb des Lago Maggiore eingeweiht. Bis 2022 sollen noch Investitionen in Höhe von 50 Millionen Franken im Tessin folgen.