Rekord: Das «Clanx» ist ausverkauft

«Leute, ihr seid verrückt», heisst es auf der Webseite des kleinen Festivals oberhalb des Dorfes Appenzell. «Die spinnen, die Clanxer», doppeln die Organisatoren nach. Nur ein bisschen mehr als vier Tage nach dem Start des Ticketverkaufs sind alle 1200 Eintritte weg.

«Jedes Jahr ein Rekord»

«Ich war selber sehr erstaunt, als ich die Zahlen sah», sagt OK-Präsident Remo Hollenstein gegenüber Radio FM1. Das sei ein absoluter Rekord für das Clanx. «Wir hatten jedes Jahr eine Steigerung», sagt Hollenstein und lacht. Letztes Jahr sei man ein Monat vor Festival ausverkauft gewesen, im Jahr zuvor eine Woche davor. Aber das jetzt ratzfatz alle Tickets weg waren sei «einfach unglaublich. Damit hätten wir echt nicht gerechnet.»

Weiterhin eine Non-Profit-Organisation

Und weshalb glauben die Organisatoren ist das Festival so beliebt? Da gebe es mehrere Faktoren meint Hollenstein: «Die Lage mit der wunderbaren Aussicht auf den Alpstein, unser frisch gemachtes Essen und unsere Philosophie.» Das Clanx ist nach wie vor eine Non-Profit-Organisation. Heisst: Jeder Franken Gewinn wird im kommenden Jahr reinvestiert. «Sei es für die Infrastruktur, die Bands oder einen Special für die Besucher.»

Vergrösserung kommt nicht in Frage

Das Festival zu vergrössern ist für die Verantwortlichen keine Option. «So wie es jetzt ist, hat das Festival seinen Charme. Kommen mehr Leute, geht sehr viel vom Spirit verloren», sagt Hollenstein. «Das Festival hat sich über die letzten 14 Jahre extrem entwickelt und jetzt sind wir an dem Punkt wo wir sagen: So soll das Festival bleiben.» Man wolle lieber 12oo glückliche Besucher, als 2000 und dann passe es vielen nicht mehr.

Ein, zwei Chancen gibt es noch

Eingefleischte Clanx-Gänger ohne Tickets müssen den Kopf aber noch nicht ganz hängen lassen. Ein, zwei Chancen gibt es noch. Erstens solle man immer wieder bei Ticketcorner vorbeischauen. Sollte nämlich jemand seine/ihre bestellten Tickets doch nicht bezahlen, gehen diese zurück in den Verkauf. Und zweitens: An der Auto-Beschriftungsaktion am 17. Juni in Appenzell gebe es zum 100. Kleber, den das Clanx aufzieht, einen 3-Tagespass geschenkt. Es sei ausserdem möglich, dass noch ein paar der 300 Helferplätze frei werden: «Wir haben aber sehr treue Helfer, die teilweise seit Beginn des Festivals dabei sind, die haben natürlich Vorrang.»

