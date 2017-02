Für Giannis Antetokounmpo hängt der Korb in der NBA zuwenig hoch oben © KEYSTONE/FR 171354AP/MAX BECHERER

Die Stadt New Orleans erlebt ein spektakuläres NBA All Star Game. Der Westen gewinnt mit 192:182. Die Western Conference gewann das punktereichste NBA All Star Game der Geschichte gegen den Osten 192:182.