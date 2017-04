Rekord-Kosmonaut Padalka beendet Karriere

Gennadi Padalka vor fünf Jahren vor einem Flug an Bord einer Sojus-Rakete zur Internationalen Raumstation (ISS) (Archiv) © KEYSTONE/AP POOL EPA/YURI KOCHETKOV

Der Mann mit dem längsten Aufenthalt im Weltall hängt seinen Raumanzug an den Nagel. Der 58-jährige russische Kosmonaut Gennadi Padalka kündigte am Samstag seinen Rückzug aus dem Raumfahrerkorps an.