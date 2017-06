Rekordmonat für die Badis im FM1-Land

Es läuft wie geschmiert in den Badis im FM1-Land. «Ich bin nun schon seit 25 Jahren Badmeister und wir hatten im Mai noch nie so viele Gäste», sagt Vuko Ratkovic von der Badi Wattwil. «Wir hatten an einem Tag über 1500 Gäste, das haben wir im Mai noch nie geschafft.» Erwartet hätte man dies am Anfang des Monats nicht: «Wir hatten Anfang Mai noch Schnee und jetzt haben wir Wassertemperaturen von 25 Grad», so Ratkovic. Das sei toll und schlage sich auch auf den Verkauf der Saisonabos nieder: «Wir haben jetzt schon 10 Prozent mehr Saisonabonnements verkauft als im letzten Jahr.»

Badmeister «Schöbaz» ist zufrieden

Auch in Vaduz ist man sehr zufrieden mit dem Saisonauftakt: «Der Mai läuft viel besser als im letzten Jahr. Wir hatten am Auffahrtswochenende um die 6000 Badegäste. An einem Spitzentag waren fast 3000 Gäste im Schwimmbad Mühleholz», freut sich der Badmeister René Ott, besser bekannt als «Schöbaz» – schönster Badmeister aller Zeiten. «Die Umsatz- und Besucherzahlen im Mai sind besser als jene von Mai und Juni des letzten Jahres zusammen.» René Ott ist sich sicher, dass es seit 2008 nicht mehr einen so guten Mai gegeben hat.

An Auffahrt lief es besonders gut

Für viele Badis ist es jedoch noch zu früh, um von einem Rekord zu sprechen. In der Badi Arbon beispielsweise war der Mai zwar ein Erfolg, aber: «Wir können nicht von einem Rekordmonat sprechen. Angefangen hat der Mai nicht gerade gut», sagt Badmeister Lars Köllner. «Wir hatten an Auffahrt beinahe 3000 Gäste, an einem Spitzentag sind bei uns jedoch rund 4000 Badegäste.» Für den Mai sei es eine Bilanz die «in Ordnung» ist.

Am Bagersee in Kriessern möchte man sich ebenfalls noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen: «Es ist noch zu früh, um von einem Rekordmonat zu sprechen», so der Badmeister Markus Hensch. Aber die Aussen- und auch die Wassertemperaturen würden im Moment viele in die Badis locken: «Vor allem am vergangenen Wochenende hatten wir mit rund 2000 Gästen vergleichsweise viele Besucher.» Ähnlich ist das Bild auch in Rapperswil, erklärt Nicolas Wohllwind: «An Auffahrt hatten wir die meisten Gäste.» Auch bei der Dreilinden Badi in St.Gallen ist man sehr gut gestartet, sagt der Badmeister Jörg Tobler: «Es läuft besser als letztes Jahr, von Rekordtagen kann allerdings noch nicht die Rede sein.»

Sieben Jahre und sieben Tage Badi-Pächter

In der Badi in Bad Ragaz gibt es normalerweise an Pfingsten die ersten Spitzentage des Jahres. Dieses Jahr habe sich das ein wenig verschoben: «Wir hatten am Auffahrtsdonnerstag geöffnet. Es waren sehr heisse Tage, dementsprechend viele Gäste waren da. Wir sind mit dem Start sehr zufrieden», sagt Pächterin Judith Zacharias. Zufrieden ist sie auch mit den Gästen, die sich heute in der Badi tummeln. Heute feiern sie und ihr Mann nämlich ein Jubiläum: «Wir führen die Badi heute seit sieben Jahren und sieben Tagen und feiern deshalb heute mit Live-Bands.»

(abl)