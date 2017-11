Remis für Nice in Caen

Lucien Favre verpasste mit Nice den zweiten Auswärtssieg in der Meisterschaft © KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Für Nice geht es in der Ligue wieder aufwärts. In Caen vergibt das Team von Lucien Favre aber den zweiten Sieg in Folge. Bis zur Nachspielzeit lagen die Gäste von der Côte d’Azur dank eines Treffers von Pierre Lees Melou kurz vor der Pause auf Kurs, ehe ihnen der Sieg doch noch entglitt.