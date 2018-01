Remis im Riviera-Derby zwischen Monaco und Nice

Mario Balotelli war mit zwei Toren der Matchwinner für Nice © KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Im französischen Riviera-Derby trennen sich Monaco und Nice 2:2. Beide Teams sind damit in der Ligue 1 seit Ende November ungeschlagen.Falcao rettete Monaco noch einen Punkt mit dem 2:2 in der 92. Minute. Davor hatte Mario Balotelli mit seinen beiden Toren in der 47. und 68.