René Ulbrich – Wir sind was wir lieben

Sphärisch, ja fast mystisch beginnen die in Moll eingebetteten Strophenzeilen voller Poesie. Seine ganze Pracht entfaltet der Song dann im Refrain, wenn die Dur-Harmonien und der pulsierende Rhythmus eine Hookline erzeugen, der keiner entkommen kann.

Auch live gehört «Wir sind was wir lieben» zu den absoluten Favoriten der Fans und am 12. Oktober 2018 wird René Ulbrich das komplette Tourprogramm noch einmal um 20:00 Uhr in der Klangbrücke in Aachen präsentieren. (almara records)

Beim Seenachtsfest 2015 in Arbon trat René Ulbrich auf der Radio melody Bühne auf, davor hatten wir die Möglichkeit und mit René zu unterhalten: