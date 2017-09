Der Zürcher hatte den belgischen Rekordmeister in seiner ersten Saison noch zum Meistertitel und in die Viertelfinals der Europa League geführt.

Aktuell ist Anderlecht in Belgien bloss im 9. Rang klassiert. Zuletzt gab es ein enttäuschendes 2:2 in Kortrijk. Davor verlor man in der Champions League bei Bayern München mit 0:3.

Weilers bisherige Assistenten, Thomas Binggeli, Nicolas Frutos und David Sesa, übernehmen bei Anderlecht vorderhand die Verantwortung für die Mannschaft.

(SDA)