Renommiertes Museum MoMA und New Yorker Café streiten sich um Namen

Das Museum of Modern Art (MoMA) in New York. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/GREGORY BULL

Das renommierte New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) streitet sich mit einem Café um seinen Namen. Das Museum habe das «MoMaCha»-Café im Süden Manhattans vor Gericht verklagt, weil der Name zu sehr wie der des MoMA klinge, berichtete die «New York Times».