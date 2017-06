Rentner beschädigt mehrere Autos

Am Montagabend beschädigte ein 83-jähriger Lenker drei parkierte Autos auf der Davidstrasse. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er weiter. Mehrere Auskunftspersonen beobachteten die Kollisionen. Aufgrund der Aussagen konnte das Fahrzeug und der Lenker bei den Aussenparkplätzen der Kreuzbleiche angehalten werden. Die Polizisten stellten dort bei einem weiteren parkierten Fahrzeug Beschädigungen fest. Dem Lenker wurde der Führerausweis abgenommen. An den vier parkierten Fahrzeugen sowie am Auto des 83-Jährigen entstand Sachschaden von insgesamt mehreren tausend Franken.

(StapoSG)