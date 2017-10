Rentner mit Trottinett gestürzt

Ein 66-jähriger und ein 69-jähriger Mann fuhren in einer Gruppe mit Trottinetten am Donnerstagnachmittag auf der Fullihofstrasse vom Bergrestaurant Valcaus in Richtung Seewis Dorf. Der Voranfahrende kam aufgrund eines Defekts am Vorderrad in einer abfallenden Rechtskurve zu Fall. Der nachfolgende abgelenkte Trottinettfahrer kam dadurch von der Strasse ab und stürzte ebenfalls, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.

Die Rega-Crew betreute die beiden Verletzten und transportierte sie ins Kantonsspital Graubünden nach Chur. Der 66-Jährige erlitt mehrere Rippenbrüche und der 69-Jährige eine Schnittwunde. Die Trottinette wurden leicht beschädigt.

(red)