Rentner verwechselt Brems- mit Gaspedal

Der Unfall ereignete sich um etwa 14:20 Uhr auf dem Parkplatz, Höhe Dorf. Der 76-jährige Autofahrer beabsichtigte zusammen mit seiner Beifahrerin eine kurze Pause in Wildhaus einzulegen. Er parkierte sein Auto auf einem Parkplatz eines Hotels. Beim Einparkieren verwechselte der Rentner nach seinen eigenen Aussagen das Brems- mit dem Gaspedal, und fuhr vorwärts über eine Mauer.

Das Auto stürzte folglich über zwei Meter in die Tiefe und blieb in einer angrenzenden Wiese auf dem Dach liegen. Der Autofahrer musste durch die Rettung aus dem Auto geborgen werden. Beide Insassen wurden mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in der Höhe von 26‘000 Franken.

(red./KapoSG)