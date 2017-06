In dieser Hecke parkierte die Rentnerin. © Stadtpolizei St.Gallen

Am Mittwochabend kam es an der Kublystrasse in St.Gallen zu einem Selbstunfall. Eine 71-jährige Autofahrerin verwechselte das Gas- mit dem Bremspedal und krachte in eine Hecke. Sie wurde nicht verletzt.