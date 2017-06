Rentnerin zahlt «Enkeltrickbetrügern» mehrere 10’000 Franken

Bei Telefonanrufen mit Geldforderungen von Verwandten oder Bekannten sollten ältere Menschen misstrauisch sein und im Zweifelsfall Rücksprache nehmen oder die Polizei alarmieren. (Symbolbild) © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Eine Rentnerin aus Langendorf SO ist Opfer von «Enkeltrickbetrügern» geworden. Sie hat mehrere 10’000 Franken verloren, wie die Solothurner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Sie warnte einmal mehr davor, Geld an Unbekannte zu übergeben.