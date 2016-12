Insofern sieht der Bündner auch keinen Grund, sich vom lieben Gott nach dem Vorbild einer Berühmtheit neu designen zu lassen, wie die «Schweizer Illustrierte» vorschlug. «Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich an Eigenschaften besitze», so der 39-Jährige.

Apropos Berühmtheiten: Der kanadische Sänger Bryan Adams , so der modelnde Landwirt, beeindrucke ihn seit Jahren. Seine Musik habe sein Leben gar massiv beeinflusst. «Als Film hat mich ‘Braveheart’ sehr geprägt.»

(SDA)